Ucraïna demana a la Presidència espanyola de la UE que impulsi un "històric" accés del país al bloc europeu

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'Oficina de la Presidència d'Ucraïna, Andriy Yermak, ha demanat a la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea que faci tot el possible per impulsar el que seria un "històric" accés del país al bloc, que Ucraïna espera començar a discutir en ferm, com aviat, a finals d'aquest any.

Durant la reunió d'assessors de seguretat internacionals que s'està celebrant a Malta, Yermak va expressar la seva esperança en què "Espanya traslladi el seu suport, com a país que presideix el Consell Europeu, perquè l'organisme comenci, al desembre com molt ràpid, les negociacions per a l'accés del nostre país a la Unió Europea".

Yermak ha expressat aquest desig a durant la reunió bilateral mantinguda amb la directora d'Exteriors de la Presidència del Govern espanyol, Emma Aparici, en els limítrofs d'aquest fòrum.

Després d'assegurar a Aparici que Ucraïna ha tingut èxit a l'hora de posar en pràctica les recomanacions de la UE per iniciar el procés d'adhesió, Yermak entén que "la Presidència espanyola de la UE hauria de contribuir a una decisió històrica" com seria l'admissió d'Ucraïna, segons un comunicat de la Presidència ucraïnesa.

Cal recordar que, el passat mes de desembre, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va declarar el seu suport a l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea, després d'assenyalar que la presidència espanyola del Consell recolzarà a Kíev en el seu camí europea i desitja veure a Ucraïna "al més aviat possible en la família europea". La presidència de torn d'Espanya conclou el 31 de desembre d'aquest any.

Finalment, Yermak va agrair a la part espanyola "l'important suport financer a la iniciativa humanitària 'Grano de Ucraïna", un programa llançat per Kíev al novembre de l'any passat per lliurar els seus cereals a països necessitats en el continent africà, i va aprofitar per estendre a les autoritats espanyoles una invitació per participar en la segona cimera del programa, que tindrà lloc a Kíev el 25 de novembre d'aquest any.