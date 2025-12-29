Ucraïna.- Trump, sobre l'atac a una residència de Putin: "No és el moment adequat per fer res d'això"

Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto
MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha expressat aquest dilluns que "no és bo" ni li agrada que s'hagi registrat un atac contra una residència del president rus, Vladimir Putin, a la regió de Nóvgorod. "No és el moment adequat per fer res d'això", ha dit.
"El president Putin m'ho va explicar d'hora al matí. Em va dir que l'havien atacat. No és gens bo", ha expressat el president nord-americà, agregant que "una cosa" és que el costat ucraïnès adopti una posició "ofensiva" i una altra és que "ataquin la seva casa".
El magnat republicà ha insistit així en declaracions a la premsa junt amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en què és un "moment delicat", en al·lusió a les negociacions. "Em vaig assabentar avui pel president Putin i em vaig enfadar molt", ha reiterat.
Rússia ha acusat aquest dilluns Ucraïna de llançar durant l'última matinada un atac amb drons contra una residència del president rus, motiu pel qual ha suggerit que "reconsiderarà" la seva postura en les negociacions en marxa per a un acord de pau amb Kíev que posi fi a la invasió des del febrer del 2022.
Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha rebutjat les acusacions de Moscou i ha assegurat que el costat rus busca "soscavar tots els assoliments" obtinguts a nivell diplomàtic. "Les típiques mentides russes", ha expressat.