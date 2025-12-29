MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha acusat aquest dilluns Ucraïna de llançar durant l'última matinada un atac contra una residència del president rus, Vladimir Putin, a la regió de Nóvgorod, motiu pel qual "reconsiderarà" la seva postura en les negociacions en marxa per a un acord de pau amb Kíev que posi fi a la invasió des del febrer del 2022.
El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha afirmat que "el règim de Kíev va llançar la nit del 28 al 29 de desembre un atac terrorista usant 91 drons de llarg abast contra una residència presidencial russa a la regió de Nóvgorod", sense donar detalls sobre possibles víctimes o danys materials.
Així, ha manifestat que "aquesta acció va tenir lloc durant negociacions intenses entre Rússia i Estats Units per resoldre el conflicte ucraïnès" i ha subratllat que "aquest tipus d'accions imprudents no quedaran sense resposta", segons ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.
"No pretenem retirar-nos del procés de negociació amb Estats Units, però donada la completa degeneració del criminal règim de Kíev, que ha virat a una política de terrorisme d'Estat, les posicions negociadores de Rússia seran reconsiderades", ha sostingut.