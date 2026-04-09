Publicat 09/04/2026 21:49

Putin declara un alto el foc aquest Ucraïna per la Pasqua ortodoxa

Vladimir Putin
Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El president rus, Vladimir Putin, ha decretat aquest dijous una un alto-el-foc a Ucraïna aquest cap de setmana amb motiu de la festivitat ortodoxa de la Pasqua.

La treva donarà començament a partir de les 16.00 hores d'aquest dissabte, 11 d'abril, i conclourà fins a última hora de l'endemà, 12 d'abril, segons ha indicat el Kremlin en un comunicat recollit per les agències de notícies russes TASS i Interfax.

Moscou ha anunciat ja que espera que l'Exèrcit d'Ucraïna també cessi els seus atacs. "Partim de la base que la part ucraïnesa seguirà l'exemple de la Federació Russa", ha manifestat.

