Moscou proposa a Kíev un alto-el-foc parcial i la retirada ucraïnesa de l'est amb un tractat de pau com a meta

El memoràndum rus exigeix "importants reformes i concessions" a Kíev

MADRID, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Rússia ha lliurat aquest dilluns l'esperat memoràndum amb la seva proposta per a un alto-el-foc a Ucraïna, un text que inclou un alto-el-foc a llarg termini en algunes regions, la retirada ucraïnesa de Lugansk, Donetsk, Jersón i Zaporiyia i mesures per atallar el que Moscou considera com a causes profundes del conflicte.

En un primer moment es declararia un alto-el-foc de dos o tres dies una vegada comencin les negociacions d'un tractat de pau. Aquest termini permetrà recuperar els cadàvers que estan en "zones grises" i el lliurament de 6.000 cossos de militars ucraïnesos per part de Rússia, indica el document, citat per l'agència de notícies russa TASS.

Després proposa signar un Memoràndum d'Alto-el-foc de 30 dies que inclouria el compromís de retirada de les Forces Armades d'Ucraïna de Lugansk, Donetsk, Jersón i Zaporiyia. En aquest termini Ucraïna haurà de completar la retirada total de les seves forces del territori de la Federació Russa, segons el text.

El negociador cap de la delegació russa que ha viatjat aquest dilluns a Istanbul (Turquia) per entrevistar-se amb representants d'Ucraïna, Vladimir Medinski, ha confirmat que s'ha lliurat el memoràndum a Ucraïna.

"Hem lliurat el nostre memoràndum a Turquia. Té dues parts: com aconseguir una autèntica pau a llarg termini i quines mesures s'han d'adoptar per fer possible un alto-el-foc tal com Déu mana", ha explicat Medinski.

El pla rus "està bastant detallat i molt treballat per la nostra banda", ha assegurat. "Per això Ucraïna ha decidit prendre-ho en consideració. Veurem", ha afegit.

Entre les condicions plantejades per Rússia per a un alto-el-foc està que Ucraïna aixequi la llei marcial, la fi dels lliuraments d'armament occidental a Ucraïna o el cessament dels "sabotatges" en territori rus.

A més, Moscou demana la neutralitat i desnuclearització d'Ucraïna i la prohibició de qualsevol activitat militar de tercers països al seu territori, el reconeixement internacional de Crimea, el Donbás i Nova Rússia com a part de la Federació Russa. Igualment planteja la necessitat de la celebració d'eleccions a Ucraïna i de l'aixecament de les sancions imposades a Rússia.

A nivell intern ucraïnès, planteja garantir els drets i llibertats de la minoria russoparlant, l'aixecament de les restriccions imposades a l'Església Ortodoxa Ucraïnesa i la prohibició de l'apologia del nazisme.

Medinski s'ha referit també a l'acord per al lliurament de 6.000 cossos de militars a Ucraïna i ha explicat que Kíev també lliurarà 6.000 cadàvers russos la setmana que ve. A més ha apuntat a un intercanvi de presoners de "no menys d'1.000 dels nostres soldats", inclosos tots els malalts i ferits.