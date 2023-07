Ucraïna.- La central nuclear de Zaporiyia perd durant unes hores el seu principal enllaç amb la xarxa elèctrica

Ucraïna i Rússia es creuen acusacions sobre possibles atacs futurs en la central



MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Zaporiyia, situada al sud d'Ucraïna i considerada la major d'Europa, s'ha quedat durant unes hores sense la línia principal que la connecta a la xarxa elèctrica, la qual cosa li ha obligat a dependre d'una via de suport que va ser reconectada fa amb prou feines tres dies, després de quatre mesos de tall pels atacs a la zona.

L'empresa ucraïnesa Energoatom ha informat que la central va perdre la seva línia principal d'alta tensió, de 750 kilovolts, a la 1.21 (hora local) d'aquest dimarts, la qual cosa va obligar les instal·lacions a dependre d'una xarxa de suport de 330 kilovolts. Si hagués quedat completament desconnectada --quelcom que ja ha ocorregut en set ocasions des de l'inici de la invasió russa--, la planta disposa de generadors independents com a últim garant de la seguretat.

El director nomenat per Rússia després de la presa de la central, Yuri Chernichuk, ha aclarit en un comunicat que la línia principal ha recuperat el subministrament a les 14.00 i que "la planta opera com de costum", segons un comunicat recollit per l'agència de notícies TASS. Moscou ha culpat les autoritats ucraïneses d'aquest tall, sense entrar en més detalls.

El director general de l'OIEA, Rafael Grossi, ha destacat que "aquesta vegada" la central ha evitat quedar-se per complet sense subministrament extern, però ha advertit que el nou tall "demostra la precària situació de seguretat". L'ONU ha expressat en reiterades ocasions la seva preocupació per un possible accident i ha reclamat la creació d'una zona de seguretat.

ACUSACIONS CREUADES

Les parts, entretant, segueixen llançant-se acusacions creuades sobre futurs incidents. Les Forces Armades d'Ucraïna han advertit a Telegram de la preparació "en un futur proper" d'una "provocació" russa en els voltants de la central, en apuntar les seves sospites sobre la suposada col·locació d'"objectes estranys similars a artefactes explosius" en la teulada d'alguns dels reactors, per simular que s'estaria perpetrant un bombardeig.

Per la seva banda, un alt responsable de l'empresa russa Rosenergoatom, Renat Karchaa, ha fet públiques aquest dimarts sospites sobre un possible atac ucraïnès contra la central amb armes d'alta precisió i dron. "S'estan prenent mesurades de protecció", ha al·legat en una entrevista televisada recollida per l'agència Interfax i a la que no ha ofert detalls sobre el tema.