Ucraïna.- Almenys 26 països participaran "per terra, mar o aire" en una força per garantir la seguretat d'Ucraïna

Zelenski celebra aquest "primer pas concret" i insisteix que veu "necessari" reunir-se cara a cara amb Putin
MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, han anunciat que almenys 26 de països de la coneguda com a Coalició de Voluntaris han compromès ja ajudes concretes per a una futura força que garanteixi "per terra, mar o aire" la seguretat d'Ucraïna una vegada s'acordi un alto el foc, a l'espera que "en els propers dies" Estats Units pugui aclarir quan i de quina manera s'implicarà en aquest futur marc.
L'objectiu, com ha explicat Macron, és "prevenir una nova agressió" per part de Rússia i garantir la "seguretat duradora" d'un país que "no ha triat la guerra". "És Rússia la que va triar anar a la guerra el 2022, com havia fet el2008 a Geòrgia, com va fer el 2014 a Crimea i al Donbàs", ha dit el mandatari gal en una compareixença junt amb Zelenski en l'Elisi.
Zelenski ha celebrat aquest acord, "la primera cosa concreta" dins de les negociacions en marxa per a unes futures garanties de seguretat, al final d'una reunió en la qual han participat líders polítics d'un total de 35 països, entre ells el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha assistit de manera telemàtica a la cita després d'incidències en l'avió oficial.
No han especificat la llista exacta dels 26 països, si bé el canceller alemany, Friedrich Merz, ha confirmat en un comunicat que "Alemanya contribuirà" a les futures garanties, citant com a prioritat "el finançament, l'armament i l'entrenament de les Forces Armades ucraïneses".
Per la seva banda, el primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer, que ha participat de manera telemàtica malgrat copresidir la trobada, ha dit en un comunicat un acord entre els països aliats per subministrar més míssils de llarg abast a les forces ucraïneses, advertint que a hores d'ara "no es pot confiar en (el president de Rússia, Vladimir) Putin".
ZELENSKI VEU "NECESSÀRIA" LA CIMERA AMB PUTIN
Merz ha demanat seguir treballant en l'àmbit diplomàtic perquè finalment pugui celebrar-se una cimera de primer nivell en la qual acordar l'alto el foc amb presència de Zelenski. "Si la part russa segueix guanyant temps", ha advertit, "Europa intensificarà la pressió de les sancions".
Un avís del que també s'ha fet ressò Macron en la roda de premsa: "Si Rússia segueix rebutjant les converses per la pau, l'única opció és adoptar sancions addicionals en col·laboració amb Estats Units".
L'objectiu comú, impulsat en gran mesura pel president d'Estats Units, Donald Trump, és concretar a curt termini una reunió cara a cara entre Zelenski i Putin que sembla llunyana. El mandatari ucraïnès ha qualificat de "necessària" aquesta cita, sigui en el format que sigui.
Putin va reptar el dimecres a Zelenski a anar a Moscou si tant vol aquesta trobada, però Kíev no contempla aquesta opció. "Crec que és la millor manera d'arruïnar-ho, però que Rússia comenci a parlar de la reunió ja és un primer pas", ha assenyalat el líder ucraïnès, que ara com ara no veu "cap desig" del costat rus per posar fi al conflicte.
TRUCADA AMB TRUMP
A aquesta nova trobada de la Coalició de Voluntaris ha acudit en representació nord-americana el principal enviat per al conflicte ucraïnès, Steve Witkoff, encara que al final de la reunió alguns pocs líders han parlat directament amb el president, Donald Trump.
La Unió Europea ha estat representada pels presidents de la Comissió i del Consell, Ursula von der Leyen i António Costa, respectivament, que han tornat a plantejar les sancions com a instrument per tractar de pressionar Putin. El bloc comunitari treballa ja en el que seria el dinovè paquet de càstigs.
"Unirem forces per reforçar les garanties de seguretat a Ucraïna per aire, mar i terra, així com la regeneració de les forces ucraïneses. La coalició no només té voluntat, sinó que també dona passos", ha celebrat Costa, en un missatge en xarxes socials en el qual ha anunciat que demà viatjarà a Ucraïna.