La UCO sospita de 18.000 euros ingressats per Cerdán i detecta que va gaudir de 323.000 de Servinabar amb la família

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha indicat que l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán va tenir 18.261 euros en "ingressos en efectiu d'origen aparentment desconegut" i ha assenyalat que "va gaudir" junt amb la seva família de 323.178 euros procedents de Servinabar, la constructora en la qual els investigadors li situen com a soci de l'empresari Antxon Alonso.
En un informe recollit per Europa Press, desgrana l'evolució anual dels beneficis de l'exdirigent i la seva família, "aconseguint els seus màxims entre els anys 2019 i 2023", període que aglutina tant la denominada "etapa ministerial" de José Luis Ábalos com a ministre de Transports, quan Acciona va resultar adjudicatària d'obres investigades, i la "etapa post-ministerial", en la qual Cerdán va ser nomenat secretari d'Organització del PSOE, rellevant a Ábalos.
Els agents apunten a "una possible font d'ingressos no declarada" per Cerdán, a la qual arriben a través d'"indicis" com a "ingressos en efectiu d'origen aparentment desconegut entre el 2014 i el 2017 per valor de 18.261,56 euros".
També esmenten la "reducció de despeses amb targeta i disposicions d'efectiu a partir del 2019, coincidint temporalment amb l''etapa ministerial' d'Ábalos i l'adjudicació a Acciona Construcció dels expedients objecte d'investigació".
I posen l'accent en "liquidacions de despeses declarades pel PSOE i el Congrés dels Diputats per totals superiors a les disposicions d'efectiu i les despeses observades en comptes sota conceptes susceptibles de ser reclamats".
Així mateix, la UCO assenyala que Cerdán i alguns membres de la seva família "haurien gaudit d'uns beneficis, entre els anys 2015 i 2024, que s'han quantificat en, almenys, 323.178,41 euros".
Els investigadors indiquen que, entre finals del 2021 i principis del 2022, Servinabar va negociar la compra d'un immoble a Madrid per a Cerdán per import proper al milió d'euros, "frustrant-se finalment l'operació després de retirar-se la part venedora".
"Aquest extrem posa de manifest, en conjunt amb els béns efectivament gaudits, la plena disposició per part de Cerdán dels fons de Servinabar", exposen.