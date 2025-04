MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha conclòs que no hi ha informació d'interès en les dades aportades per Whatsapp i Google al Tribunal Suprem en el marc de la causa en la qual s'investiga al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.

Així consta en una resolució en la qual el magistrat instructor aixeca el secret de les peces separades que havia obert per analitzar la informació dels xats i correus del cap del ministeri públic.