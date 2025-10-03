La UCO diu que el PSOE va pagar en sobres a Ábalos: "Ja tinc el sobre de Ferraz"

Diu que eren liquidacions per despeses però que algunes no apareixen reflectides en la documentació aportada pel PSOE
MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha reflectit en un informe enviat al Tribunal Suprem (TS) en el marc del 'cas Koldo' que el PSOE va pagar amb diners en efectiu en sobres a l'exministre de Transports José Luis Ábalos, sense que alguns d'aquests pagaments es reflecteixin en el registre de liquidacions per despeses aportat pel PSOE.
En l'informe, al que ha tingut accés Europa Press, la UCO indica que, "d'acord amb la informació aportada pel PSOE, entre els anys 2017 i 2021, Ábalos va percebre liquidacions de despeses, tant per transferència bancària com en efectiu". En concret, al·ludeix a "un resum mensual dels pagaments realitzats per caixa, per un import de 19.638,97" euros.
Els investigadors expliquen que, de les converses entre l'exassessor ministerial Koldo García i la seva llavors dona Patricia Uriz, s'"ha corroborat que part d'aquestes liquidacions es van lliurar en efectiu mitjançant sobres recollits a la seu del PSOE --al carrer Ferraz".
La Guàrdia Civil exposa que "l'anàlisi conjunta de la documentació aportada pel PSOE, enfront de les evidències digitals (les converses), ha permès establir en alguns casos una correlació entre els missatges que apunten a lliuraments de diners i les liquidacions de despeses registrades".
No obstant això, la UCO assenyala que "en altres supòsits no s'ha pogut confirmar aquesta correspondència, quedant les quantitats lliurades reflectides únicament en les converses recuperades".
En concret, refereix que, "segons la informació facilitada pel PSOE, al juny del 2019 únicament s'hauria liquidat a Ábalos un import de 321,29 euros enfront dels 826,73 euros que s'indicaven de forma manuscrita en el sobre identificat amb el seu nom".
En una de les converses recollides per la UCO, es pot llegir com Uriz li deia a Koldo el 2018: "Ja tinc el sobre de Ferraz". "El sobre de Víctor, a la meva taula, i el de Ferraz, a la taula del ministre", va contestar ell, segons recull l'informe, que recull fotografies d'aquests sobres amb el logotip del PSOE.