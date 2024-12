La UCO diu que La Moncloa va tenir accés al correu enviat a Lobato abans que es publiqués i apunta a diversos càrrecs

Assegura que en aquell moment també ho sabien Ion Antolín, Francesc Vallès i la directora de comunicació d'Habitatge

MADRID, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha conclòs que La Moncloa va tenir accés al correu electrònic entre la defensa de la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i la Fiscalia --pel qual s'investiga el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz-- que va acabar en mans de l'ex-secretari general del PSOE de Madrid Juan Lobato, abans que es publiqués a la premsa, i ha apuntat a diversos càrrecs.

Així consta en un oficial qual ha tingut accés Europa Press, que els agents han enviat al jutge que investiga García Ortiz i la fiscal en cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, per la presumpta revelació de secrets que els atribueix Alberto González Amador, parella de Díaz Ayuso.

La UCO analitza el contingut del mòbil que Lobato va facilitar voluntàriament després de declarar com a testimoni el passat 20 de novembre després de saber-se que l'assessora de La Moncloa Pilar Sánchez Acera li va enviar la carta que la defensa de González Amador va enviar a la Fiscalia de Madrid per reconèixer dos delictes fiscals per tal d'arribar a un acord.

Els investigadors sostenen que el correu íntegre entre l'advocat de la defensa de González Amdor i la Fiscalia "no havia estat publicat en els mitjans de comunicació a les 8.29 hores, quan ja estava en poder de" Pilar Sánchez Acera, per la qual cosa conclouen que "la seva procedència no pot ser la publicació en els mitjans".

Amb tot, la UCO assenyala que "d'aquest correu en tindrien coneixement abans de ser publicat en qualevol mitjà (...) almenys" Lobato, Sánchez Acera, qui era secretari d'estat de Comunicació Francesc Vallés, la directora de comunicació de la ministra d'Habitatge, Laura Sánchez Espada, i l'exdirector de Comunicació del PSOE Ion Antolín --actual secretari d'estat de Comunicació--.