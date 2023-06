Ubasart veu "imprescindible" que memòria democràtica formi part del currículum educatiu

TARRAGONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha valorat que "en aquest moment de canvi generacional és imprescindible" que memòria democràtica formi part del currículum educatiu.

Ho ha dit en visitar l'Institut de Roquetes (Tarragona), on s'ha reunit amb professors del grup de treball del departament d'Educació i el Memorial Democràtic (DEMD), als qui ha subratllat la importància de l'educació dins la nova llei de memòria democràtica "com un exemple d'èxit de la feina en xarxa de diferents departaments".

Per Ubasart, constituir la memòria democràtica com una assignatura escolar suposaria "un element de reforç de les garanties de no repetició de la llei, oferint eines pedagògiques i formació" a docents i treballadors de l'administració pública.