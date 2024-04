Ubasart recorda la pedagoga Pilar Heras i la seva "feina constant per a la reinserció" dels joves

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha recordat la pedagoga Pilar Heras (1954-2019) i ha destacat el seu pas pel departament com a directora d'Execució Penal a la Comunitat de Justícia Juvenil (2016-2019), en què afirma que va destacar com a "exemple de treball constant per a la reinserció dels i les joves sotmesos a mesures penals".

Ho ha dit durant la tercera jornada en memòria d'Heras, celebrada aquest dijous al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) i a la qual han assistit amics, familiars i excompanys d'Heras a la Conselleria i a la Universitat de Barcelona (UB), informa el departament en un comunicat.

També hi han acudit el rector de la UB, Joan Guàrdia; la consellera de Territori, Ester Capella, qui era titular de Justícia quan Heras va treballar al departament.