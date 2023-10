Ubasart insta a continuar treballant en l'execució penal des d'"un punt de vista humanista"

Recorda que el Govern es presentarà com a acusació popular en el cas de Carles Vallejo



La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha instat a continuar treballant en l'execució penal des d'"un punt de vista humanista i garantista", després d'un any en el càrrec.

En un comunicat aquest divendres, ha agraït "la confiança" del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la dels membres del Govern per triar-la per liderar la Conselleria, i ha destacat la feina conjunta amb altres departaments.

"En aquest sentit, hem impulsat un pla d'actuació per fer un salt endavant en el sistema d'execució penal català. El pròxim 28 de desembre farà 40 anys que es va signar el traspàs de competències i és l'única política pública en la qual Catalunya ha construït en paral·lel a l'Estat un model propi", ha afegit.

TRES LÍNIES DE TREBALL

Durant aquest any, ha recordat que han treballat per la intensificació del tractament, activitats i formació per als interns de centres penitenciaris o educatius; s'han prioritzat les mesures penals alternatives; i s'ha acompanyat en la transició de l'execució penitenciària a la llibertat.

"Un bon funcionament del sistema judicial ens farà avançar cap a una societat més cohesionada i amb més seguretat jurídica. Treballem per avançar en agilitat, proximitat i especialitat del sistema", ha manifestat Ubasart.

A més a més, ha reiterat que, en dret civil català, han presentat un projecte de llei que actualitza el Codi Civil, i estan enllestint un text sobre suports a la discapacitat en línia amb la Convenció de l'ONU del 2006, "que suposarà un gran canvi en aquesta matèria".

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Respecte a la memòria democràtica, ha explicat que Catalunya ha estat "pionera" en polítiques memorials, i ha manifestat continuar avançant en la consolidació del banc de memòria i enfortir els lligams de cooperació amb el món local, les entitats i les universitats.

Així mateix, ha explicat que la Conselleria acompanya la tramitació parlamentària de la llei de memòria democràtica de Catalunya, un text de la legislació prèvia i amb importants innovacions en el camp dels arxius i de les intervencions arqueològiques, entre d'altres.

"És necessari poder iniciar procediments que fixin un relat jurídic sobre les greus vulneracions de drets de la dictadura. Cal tenir en compte també que aquests processos judicials poden tenir un enorme valor reparatiu a nivell individual col·lectiu", ha sostingut.

Per aquest motiu, ha recordat que el Govern s'ha presentat com a acusació popular en el cas de les tortures franquistes patides pel sindicalista Carles Vallejo a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona, després de ser detingut dues vegades i processat fins a tres en relació amb la seva activitat política i sindical.