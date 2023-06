Ubasart inaugura un mural pintat pels interns del centre de menors El Segre (Lleida)

LLEIDA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha inaugurat aquest divendres un mural pintat per 21 interns del Centre de Justícia Juvenil El Segre (Lleida), que forma part del projecte 'Traspassant Murs', impulsat per la fundació Setba.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que aquest projecte té l'objectiu d'ajudar els interns en la seva rehabilitació i reinserció a través de l'art.

"Aquest projecte demostra que l'art no és un luxe ni un producte de consum per a les elits culturals, sinó un dret, una necessitat i una eina de les majories socials per viure millor. la nostra feina és donar segones oportunitats que permetin als joves integrar-se plenament en la vida social", ha destacat Ubasart.

Ha explicat que prop de 150 joves interns dels set centres de justícia juvenil de Catalunya participen cada any en tallers de pintura, teatre, música o altres disciplines artístiques.

Ubasart ha assegurat que, segons un estudi, la participació d'una persona en un procés artístic té efectes beneficiosos en la reducció de l'estrès: "El 71,4% dels joves que han participat en un procés de creació artística se senten més relaxats arran de l'experiència viscuda".