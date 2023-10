Ubasart diu que el Govern té el "deure moral" de reconèixer les víctimes del franquisme

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha dit aquest dissabte que el Govern té "el deure moral i civil" de recordar i reconèixer les víctimes del franquisme, informa en un comunicat.

"El silenci i l'oblit són contraris als principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició", ha afegit en un homenatge als represaliats pel franquisme en el Fossar de la Pedrera a Barcelona, per l'aniversari de l'afusellament de l'expresident Lluís Companys.

Ubasart ha agraït el treball de les entitats memorialistes com el Memorial Democràtic i l'Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya perquè "les noves generacions que no van viure els inicis de la democràcia coneguin els horrors del franquisme".