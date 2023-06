Ubasart assenyala des del Museu de la Immigració el repte de "dotar tothom de drets"

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha assenyalat durant un acte al Museu d'Història de la Immigració de Catalunya que els migrants continuen sent la baula més feble de la societat, i ha assenyalat: "El repte que tenim com a país és dotar tothom de drets de ciutadania, afavorir la cohesió social, pensar en la Catalunya sencera".

Ubasart ha tancat aquest dimecres el col·loqui 'Memòries del treball i de la immigració a Catalunya, 1939-2023. A propòsit d'Els altres catalans, de Paco Candel' que ha acollit el museu amb seu a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha explicat el departament en un comunicat.

La consellera ha reivindicat la història de Candel com la de centenars de milers de catalans que van emigrar a Catalunya des d'altres punts d'Espanya, i ha valorat que aquestes persones "van ser abanderats en la lluita contra el franquisme i en la lluita pels drets socials".

Durant la seva intervenció, Ubasart ha insistit en la necessitat de treballar per "una Catalunya diversa, en permanent construcció, que entén que la garantia dels drets socials per a tothom és una condició imprescindible per construir un projecte nacional reeixit".

El col·loqui que ha tancat Ubasart prenia 'Els altres catalans' de Candel com una referència per abordar l'abast del fenomen migratori en la segona meitat del segle XX a Catalunya, i ha comptat amb la participació d'una desena d'especialistes en diferents disciplines com la història, la sociologia, la demografia i la literatura.