Ubasart aposta per l'acord de claredat del Govern "per resoldre el conflicte polític"

GIRONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart, ha defensat l'acord de claredat proposat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, com a "via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol", segons un comunicat del Govern d'aquest diumenge recollit per Europa Press.

Ho ha dit en la 'Lliçó Magistral Víctor Torres: 150 anys de la Primera República i l'Estat Català' que s'ha celebrat a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França), al costat del president de l'UCE, Jordi Casassas, l'exconseller Josep Huguet i l'historiador Manuel Pérez.

En la conferència, la consellera Ubasart ha insistit que una manera de materialitzar "el reconeixement de la sobirania" de Catalunya és l'acord de claredat, inspirat en el model canadenc.

Un acord que uneixi les forces sobiranistes i permeti a "la ciutadania de Catalunya decidir lliurement el futur polític amb el compromís del Govern d'Espanya de respectar-ne" la decisió.

Ha dit que "malgrat els interessos d'alguns partits per convertir el federalisme en una coartada per oposar-se a l'independentisme" tots dos no han de ser moviments oposats.

MONARQUIA

La consellera també ha assenyalat que "la monarquia borbònica és un dels principals obstacles per a una democratització política, social i territorial" d'Espanya.

"Va avalar la repressió i va tancar la porta a tota solució negociada", ha dit en referència al discurs del Rei Felip VI el 3 d'octubre de 2017.

Ha criticat que Catalunya "continuï sense veure reconeguda la seva sobirania dins de l'Estat espanyol".