Ubasart aposta per "aprovar primer la llei d'amnistia" abans de valorar els indults

Confia que prosperi aviat i assenyala que encara no se sap "si hi haurà algú que no sigui a la llei d'amnistia"

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha defensat "aprovar primer la llei d'amnistia" abans de valorar els possibles indults als qui no quedin emparats per la llei.

Ho ha dit aquest divendres en una conferència a Fórum Europa Tribuna Catalunya en ser preguntada per si creu que els indults poden ser una solució per als casos que no cobreixin l'amnistia, després que dijous el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va afirmar que el Govern central està "obert" a indultar les persones que no en quedin incloses.

"Hem d'aprovar primer la llei, és important que s'aprovi. Tenim una oportunitat que fa un temps semblava impossible", i ha considerat que ningú no entendria que no s'aprovés la llei un cop aconseguida una majoria de forces polítiques a favor.

Ubasart ha dit que és optimista i confia que la llei estarà aprovada aviat, i ha rebutjat contestar si cal indultar els qui no en quedin coberts: "És que no sabem si hi haurà algú que no sigui a la llei d'amnistia".

"Aprovem la llei d'amnistia, implementem la llei d'amnistia, i després ja veurem. D'instruments, n'hi ha. Anem fent les etapes que toquen, ara toca llei d'amnistia", ha insistit.

55 JUTGES MÉS

Durant la seva intervenció, Ubasart ha assenyalat la necessitat d'agilitzar la justícia, i per fer-ho ha reclamat "igualar a la mitjana estatal" la quantitat de jutges per habitant a Catalunya, per a la qual cosa estima que s'haurien d'incorporar 55 jutges i magistrats més.

Ubasart ha marcat com un "repte" incorporar aquests 55 jutges i magistrats en els pròxims dos anys, cosa que correspon al Govern central, i per la seva banda ha dit que la Generalitat habilitarà espais i contractarà personal de suport per a aquests jutges, aspectes en els quals sí que té competències.