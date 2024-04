Ubasart afirma que el seu càrrec està a disposició d'Aragonès des que la va nomenar consellera

Diu que no està en els seus "càlculs anar de cap llista electoral"

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha afirmat que el seu càrrec està a disposició del president de la Generalitat, Pere Aragonès, des que va ser nomenada.

Ho ha dit en una entrevista aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press en preguntar-li si ha posat el seu càrrec a disposició d'Aragonès arran de les peticions de dimissió dels sindicats de presons: "Des del moment que em va nomenar, el meu càrrec està a la seva disposició".

"El president sap que ell em dona la confiança i en qualsevol moment la meva persona no ha d'entorpir en el que sigui millor per al Govern. El president sap que la meva funció la puc fer jo o qui ell cregui convenient", ha afegit.

En tornar-li a preguntar si ho ha comentat amb Aragonès després de l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric (Tarragona) el 13 de març, ha replicat: "Tenim el diàleg i la confiança perquè això pugui passar, però les converses que jo tinc amb el president són converses que tinc amb el president".

Sobre si tornaria a ser consellera, ha contestat: "La meva lleialtat es deu al president, que em fa un encàrrec, i a aquest encàrrec és al que em dec"; i respecte a si li han ofert ser a la llista electoral d'ERC ha recordat que ella va arribar al Govern com a independent.

"No entrava en els meus càlculs anar de cap llista electoral. Des del principi crec que el meu perfil ha estat molt institucional i independent", ha afegit respecte a si ERC li ha proposat concórrer amb la formació a la seleccions del 12M.

EL BLOQUEIG "NO POT TORNAR A PASSAR"

Sobre l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric, ha insistit que el risc zero no existeix, però treballen per millorar la seguretat, i creu que la dimissió del director de la presó, Paco Romero, "ni molt menys s'ha de veure com un cap de turc", n'ha aplaudit la professionalitat i ha reiterat que mantindrà funcions directives en un altre lloc.

També ha comentat que dimarts es van reprendre les negociacions amb els sindicats, ha assenyalat que els bloquejos a les presons van suposar vulnerar drets fonamentals de presos i posar en risc la seguretat dels treballadors, la qual cosa "no pot tornar a passar".

Preguntada per si hi haurà sancions per les protestes que no estaven emparades per una convocatòria de vaga, ha contestat: "Veurem quins són els escenaris sobre la taula, però això no pot tornar a passar".