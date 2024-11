La UB incorpora Victòria Alsina per "redissenyar l'estratègia" de formació continuada

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) ha nomenat l'exconsellera i actual regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Victòria Alsina, nova directora de la Fundació Institut de Formació Contínua (IL3) per "redissenyar l'estratègia" institucional i la planificació a llarg termini, informa en un comunicat aquest dilluns.

Alsina liderarà el nou projecte de la institució en l'àmbit de la formació permanent i de postgrau, "una àrea clau per al futur de la UB", i intentarà establir i consolidar aliances d'alt nivell.

És professora de ciències polítiques a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), regidora a Barcelona des del maig del 2023 i va ser consellera d'Acció Exterior de la Generalitat entre el maig del 2021 i l'octubre del 2022.

Va treballar durant deu anys als Estats Units: primer com a professora i investigadora a l'Escola Harvard Kennedy i després com a professora i directora acadèmica del centre per a la Ciència i el Progrés Urbà de la Universitat de Nova York.

L'IL3 ofereix formació permanent per a particulars i empreses que volen millorar la seva competitivitat a través de la gestió de coneixement i "agrupa bona part de l'oferta de formació continuada" de la UB.