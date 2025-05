La UB acollirà el 4 de juny una jornada sobre medi ambient organitzada amb Familia Torres

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) acollirà el dimecres 4 de juny la XIII Jornada Ambiental, organitzada conjuntament amb Família Torres i un comitè assessor d'experts dirigit pel meteoròleg Tomàs Molina, segons han informat aquest dijous en un comunicat conjunt.

El certamen anual aquest any porta per títol 'Justícia ambiental: repensar el capitalisme per evitar el col·lapse' i aplegarà especialistes i activistes.

Així, vol explorar com "el dret ambiental, juntament amb un replantejament profund del model econòmic, es poden convertir en eines clau per impulsar accions urgents i efectives per la crisi ambiental actual".

La inauguració del certamen anirà a càrrec del rector de la UB, Joan Guàrdia, i del president de Família Torres, Miguel A.Torres, juntament amb Tomàs Molina, que serà el conductor de la jornada.

La jornada s'articularà en dos blocs: un primer bloc de ponències centrat en justícia climàtica i dret ambiental i un segon bloc amb un vessant més econòmic.