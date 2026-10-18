La UAB no autoritza aquest dilluns la presència de Vito Quiles al campus universitari

Eduardo Sanz - Europa Press
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no autoritzarà la presència de l'activista d'extrema dreta Vito Quiles aquest dilluns en tot el recinte universitari.
La institució ha respost a Quiles que "no té l'autorització" per celebrar l'activitat que tenia intenció de desenvolupar a la universitat, segons ha detallat aquest diumenge la UAB en un comunicat.
Aquesta resposta es va compartir amb el Departament d'Interior de la Generalitat, al qual se li va demanar "ajuda per evitar que, malgrat la no autorització de l'activitat, es pugui generar qualsevol situació de tensió al campus el dilluns a la tarda".
El Departament d'Interior ha garantit a la universitat que l'activitat "no es farà" i que impedirà l'accés de Vito Quiles al campus en el cas que vulgui accedir.
Per això, la UAB ha demanat que només es desplacin al recinte aquest dilluns les persones que tenen previstes activitats habituals pròpies de la universitat en l'àmbit de la docència i la recerca.