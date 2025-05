Txell Feixas qüestiona si el periodisme internacional està "pressionant bastant" per entrar a Gaza

Reivindica un periodisme "en positiu, esperançador, real, sense edulcorar, però sí amb totes les capes"

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

La periodista Txell Feixas ha qüestionat si des del periodisme internacional s'està "pressionant bastant" per poder accedir a Gaza, i ha criticat que mai s'havia donat la situació que els periodistes no poguessin accedir a un conflicte com el de Gaza durant tant temps.

En una entrevista d'Europa Press per presentar el llibre 'Aliadas' (Capitán Swing) --ara traduït al castellà--, l'excorresponsal de 3Cat a Beirut (Líban) ha assegurat que viu amb molta frustració veure com "s'han passat totes les línies vermelles" en el conflicte palestí, i ha reclamat homenatjar els periodistes locals que poden explicar des de dins el que està passant.

Feixas considera que el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, vol una guerra per les seves ànsies expansionistes --textualment--, i ha lamentat que els EUA no facin res per aturar-ho: "Des d'Europa també som col·laboradors necessaris i còmplices d'aquest genocidi", ha afegit.

LA BATALLA DEL RELAT

També ha apuntat que Israel "inverteix molt per guanyar la batalla del relat", la qual cosa considera que està posant en perill mitjans i periodistes israelians per criticar la política del seu govern, després de reivindicar un periodisme que parli dels fets, ja que considera que de vegades expliquen més coses que totes les opinions.

Feixas ha defensat que explicar històries personals és "dels pocs recursos que queden per recuperar una mica l'atenció de l'audiència", i ha afegit que el gran repte del periodista és no quedar-se en una història individual, sinó també triar bé aquestes històries i complementar-les amb context i dades.

"Crec que Gaza és un dels sistemes de censura més extrems que hi ha. Ens priven d'explicar històries personals quan no ens hi deixen entrar. El que es produeix és que deshumanitzes les persones, perquè només ens podem acollir a les estadístiques i als números", ha criticat.

"MAL PERIODISME DE GUERRA"

Per ella, s'està fent "un mal periodisme de guerra" i creu que s'hauria de tornar al periodisme de pau, després de lamentar que s'expliqui els conflictes com la narració d'un partit de futbol, en què hi ha perdedors, guanyadors, bons i dolents, en les seves paraules.

També ha reclamat un periodisme "en positiu, esperançador, real, sense edulcorar, però sí amb totes les capes", ja que considera que sempre existeix aquest punt de vista fins i tot a llocs com el camp de refugiats Shatila, situat a Beirut, del qual parla en el llibre.

Feixas ha explicat que quan va arribar al Líban com a corresponsal la va impactar trobar-se un "exèrcit pacífic de dones que fan una guerra de resistència diària", moltes de les quals apareixen a 'Aliadas', i ha assegurat que no és més difícil trobar històries protagonitzades per dones que per homes a l'hora d'explicar un conflicte, sinó que és una qüestió de voler-les veure.

"Has de decidir que t'ho expliquin elles. Primer perquè ho fan, si no millor, que jo diria que sí, diferent, perquè miren en 360 graus", i ha explicat que una de les dificultats que va trobar amb el llibre va ser que moltes de les protagonistes eren nenes, a les quals els costava parlar de violències estructurals, bé perquè les han normalitzat o bé perquè no tenen les eines per expressar el que estan experimentant.

El llibre aborda la història d'un equip de bàsquet i un altre de criquet formats per nenes refugiades a Shatila, creats per apartar-les del matrimoni infantil, i també parla de les dificultats a les quals s'enfronten aquestes nenes, envoltades d'una "espiral de maltractaments, drogues i crims d'honor".

DONES A L'ORIENT MITJÀ

Feixas ha afirmat que ser dona li va permetre accedir als espais d'aquesta meitat de la població: "He pogut fer aquest llibre perquè soc dona. Si no, cap d'elles m'hauria confiat tot el que m'han dit, cap dona m'hauria deixat entrar a casa seva", després d'afegir que si fos directora de qualsevol mitjà enviaria dones a cobrir la regió de l'Orient Mitjà, ja considera que compten amb aquest avantatge.

L'excorresponsal ha confessat que li agradaria tornar a cobrir aquesta zona del món i no descarta cobrir-ne d'altres, i també ha assenyalat que li agradaria tornar a escriure en format llibre, ja que permet "un consum més lent i sovint més profitós per a l'audiència".

A més a més, ha defensat que el periodisme "és la via per combatre els discursos d'odi que fa servir sobretot l'extrema dreta", i ha apostat per fer front a aquest tipus de discursos amb la realitat.