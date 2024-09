T'way Air operarà a l'Aeroport del Prat amb una ruta a Seül (Corea del Sud) des de dimecres

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'aerolínia T'way Air començarà a operar a l'Aeroport de Barcelona-el Prat a partir d'aquest dimecres, 11 de setembre, amb una ruta entre la capital catalana i l'aeroport Incheon de Seül (Corea del Sud).

Així ho ha informat en un comunicat d'aquest dimarts juntament amb el Barcelona Air Route Development Comittee, Aena, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Barcelona.

Començarà a treballar amb tres vols setmanals --dilluns, dimecres i divendres--, que a partir del 30 de novembre augmentarà a quatre amb la incorporació d'un altre dissabte, amb un Airbus 330-200, amb capacitat per a 240 places.

El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) ha defensat incrementar la capacitat de la ruta amb Seül "com més aviat millor" per l'elevada demanda que presenta, i que ha augurat que continuarà creixent, impulsada per l'art, la cultura, la gastronomia i el clima de Barcelona i per les relacions comercials i institucionals.

Ha sostingut que la ruta amb Seül és "clau", en un entorn que ha erigit com a prioritat en les rutes cap a Àsia, per la qual cosa ha destacat el seu suport perquè s'establís.