Turull veu en la decisió del TC una "victòria de l'independentisme" i de Puigdemont

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'avalar l'amnistia del delicte de malversació és una "victòria de l'independentisme" i de l'expresident i líder del partit, Carles Puigdemont.
"És una victòria de l'independentisme contra tots els que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1-O, i dels que van avalar i van mirar cap a una altra banda davant decisions de jutges que no volien aplicar una llei aprovada. És una esmena a la totalitat a l''A por ellos'", ha dit en una roda de premsa amb membres de la direcció, que han celebrat la notícia brindant amb cava a la seu del partit.
Turull ha explicat que ha parlat amb Puigdemont, que es manté fort, però ha evitat donar detalls sobre el seu possible retorn a Catalunya i sobre si participarà en la campanya de les generals: "Ho celebrarem amb ell quan toqui, i amb els consellers Toni Comín i Lluís Puig".
Ha afirmat que la resolució del TC és "una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, sinó del president legítim de Catalunya que va ser apartat pel 155", i que volen que torni amb aquesta imatge.
Amb un punt d'emoció, ha constatat que l'expresident català i els exconsellers fa 9 anys que són a "l'exili" i que, malgrat que podien haver buscat una solució personal a la seva situació, no ho van fer.
"I no per falta d'oferiments. Van aguantar, van persistir, han guanyat a Europa i avui han guanyat a l'Estat", ha afegit Turull, que també considera que la resolució del Constitucional és una victòria del partit per haver aguantat quan els van criticar per oposar-se al primer redactat de la llei d'amnistia.
CONTRA ELS JUTGES
En aquest sentit, ha assegurat que amb la resolució del Constitucional perden els jutges "que han decidit fer més política que justícia i els que van dir 'no hi haurà mai amnistia ni res que s'hi sembli'".
Malgrat l'aplicació total de l'amnistia, ha advertit que no vol dir que es giri full perquè "el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya segueix i persisteix", tot i que admet que ajuda que la resolució surti dels jutjats i torni a la política".
Sobre la convocatòria avançada d'eleccions, Turull ha defensat que el partit està compactat, fort i amb un equip encapçalat per l'actual portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras: "Tenim una magnífica candidata".