Turull subratlla la implicació del Govern central pel català a Europa, que veu "més a prop"

Malgrat tot, assegura que la relació amb el PSOE continua "en números vermells"

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha subratllat la implicació del Govern central per aconseguir l'oficialitat del català a Europa, una petició que veu "més a prop" malgrat que Espanya retirés dimarts la seva proposta de la votació per les reserves d'alguns dels 27.

"No hi ha hagut notícies positives, però hi som més a prop. La valoració, el seguiment i tota la informació que tenim és que hi som més a prop", ha sostingut aquest dimecres en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en què també ha criticat el PP per oposar-s'hi.

Malgrat admetre que no està content amb el resultat, ha assegurat que li consta la implicació del govern de Pedro Sánchez i de totes les parts per assolir l'objectiu, tot i que considera que arriba "tard".

Apel·lant a la discreció, ha demanat continuar treballant i insistir-hi perquè "el partit continua viu, som a la pròrroga".

"Aquest any hi ha hagut moltes coses que s'han guanyat o s'han salvat a la pròrroga, raó per la qual preferim continuar en aquesta línia de màxima implicació i discreció", ha recalcat.

CONTRA EL PP

També ha aprofitat per criticar el paper del PP en aquest debat, després de destacar que a Catalunya "no serà mai res perquè fa aquestes coses", i ha defensat que el fet que el català fos oficial a Europa no aniria en detriment del castellà.

A més de constatar que l'Estatut obliga la Generalitat i el Govern central a emprendre les accions necessàries per al reconeixement de l'oficialitat del català a la UE, els ha preguntat per què fan crides per oposar-s'hi.

"Això no és innocu. Evidentment estan fent un mal terrible en un tema tan sensible com aquest", ha lamentat Turull, que els ha preguntat si creuen que això els aportarà vots.

En relació amb el PSOE, ha assegurat que la relació continua "en números vermells" i, sense voler posar dates límit, ha demanat esperar a veure com es desenvolupa la qüestió del català a Europa i d'altres, com tot allò relacionat amb l'amnistia i la llei per al traspàs de les competències en immigració.

"Fem confiança amb el mediador internacional, però som aquí. No vol dir que ara, en 15 dies, la confiança amb el PSOE s'hagi refet. Hi ha molts temes oberts", ha apuntat.