Turull situa Junts com a alternativa als que normalitzen "la repressió i l'autonomisme resignat"

"Primer Catalunya, després Catalunya i sempre Catalunya"

PRATS DE MOLLÓ (FRANÇA), 27 (EUROPA PRESS9

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha situat aquest diumenge el seu partit com a alternativa als que volen normalitzar "la repressió i l'autonomisme resignat".

"Junts hem estat l'espina a la gola d'un sistema que volia normalitzar la repressió i l'autonomisme resignat. Som l'alternativa per a un país que no es conforma a ser una autonomia de segona quan pot ser un estat de primera", ha defensat a Prats de Molló (França) durant el cinquè aniversari del partit.

Acompanyat de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, Turull ha assegurat que la situació de tots ells és la prova que Catalunya "no viu en una normalitat".

També ha reivindicat que durant els últims cinc anys han "resistit i persistit a la repressió, a pressions i a molts intents de divisió".

CONTRA EL "PRAGMATISME MAL ENTÈS"

"En un moment en què altres forces han optat pel pragmatisme mal entès i a la renúncia de grans objectius nacionals, a Junts mantenim viva la flama de l'1-O", ha subratllat.

Ha defensat que són els únics que no s'han abandonat al descoratjament i a la resignació, i que la independència no és un somni romàntic sinó "una necessitat urgent per a un país que té els seus recursos espoliats, les seves infraestructures col·lapsades i la seva llengua atacada".

Davant d'això, ha defensat que Junts ha mantingut la posició, les conviccions i el compromís amb Catalunya: "Perquè només el compromís i la determinació en les conviccions ens poden ajudar a avançar en aquests temps tan confusos".

"Primer Catalunya, després Catalunya i sempre Catalunya", ha subratllat Turull, rebutjant així els que els situen en un bloc o un altre i els que els posen etiquetes.

JUDITH TORONJO

També hi ha intervingut la secretària d'Organització, Judith Toronjo, que ha reivindicat els cinc anys d'història de Junts com un servei a Catalunya.

Ha assegurat que l'independentisme ha de ser el motor de la modernització de Catalunya "exercint amb ambició les eines" de les quals disposen, i que això significa assumir qüestions com competències en immigració.

El primer a parlar durant l'acte ha estat l'alcalde de Prats de Molló, Claude Ferrer, que ha donat la benvinguda a Puigdemont: "És casa vostra. Prats de Molló és i serà una terra d'acolliment, de llibertat i resistència. Visca Catalunya i visca la llibertat".