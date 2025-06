Turull retreu a Illa que es faci la Conferència de Presidents a Catalunya perquè va en la línia "de diluir la nació"

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat un error que la Conferència de Presidents autonòmics se celebri a Catalunya perquè "va en la línia persistent del govern d'Illa de diluir la nació i fer-se perdonar a Espanya".

"I si, a més, s'han d'aguantar actituds colonitzadores com els d'aquesta colla el resultat és indescriptible. No cal que vinguin", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

La crítica de Turull s'afegeix a les crítiques que el seu partit ha fet els últims dies per la decisió del Govern d'acollir la cita a Barcelona i a la reclamació d'un tracte bilateral.