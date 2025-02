Turull sobre els menors migrants: "Catalunya no pot formar part del cafè per a tothom"

Reivindica que Catalunya lidera la "solidaritat" en l'acolliment d'aquests menors

LA POBLA DE MAFUMET (TARRAGONA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest divendres que "Catalunya no pot formar part del cafè per a tothom" després de l'acord assolit entre el Govern central i les Canàries per al repartiment de menors migrants.

"En un moment en què estem intentant acabar el traspàs integral de les competències en matèria d'immigració, Catalunya no pot formar part d'aquest cafè per a tothom", ha sostingut en unes declaracions als mitjans després de visitar el complex industrial de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragona).

Després de reivindicar que Catalunya lidera la "solidaritat" en l'acolliment de menors migrants, creu que decisions així han de respondre a uns criteris determinats perquè no siguin sempre les mateixes comunitats les que l'assegurin, ha dit.

Segons Turull, desconeixen els termes de l'acord assolit entre el Govern central i les Canàries i també si l'executiu espanyol està preparant una llei orgànica que permeti a les comunitats gestionar l'acolliment migratori però no les fronteres.

"No en sabem res, d'això. El que sabem és el que estem negociant amb el Govern central, el compromís per al traspàs de la gestió integral de les competències en matèria d'immigració", ha recalcat.

La gestió integral de les competències també suposa, segons Turull, que els Mossos d'Esquadra puguin vetllar pel compliment de "tot" el que es desprengui de la norma, una de les qüestions que està encallant les negociacions.

MARLASKA

Després que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmés que qualsevol pacte amb Junts es farà dins el marc constitucional, li ha respost que faci de ministre "i no de magistrat del Tribunal Constitucional".

Sobre la possibilitat que el Govern central aprovi la setmana vinent el salari mínim interprofessional, ha reiterat que volen que es plantegi a partir del cost de la vida a cada comunitat "i no de manera uniforme".

"És una carpeta que no és senzilla, però que volem obrir i reivindicar. I ens agradaria, un cop més, que els diputats catalans, que el Govern, ens donés suport per defensar-ho", ha subratllat.