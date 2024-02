Turull rep l'alta hospitalària després de ser intervingut dues vegades per un infart

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha rebut l'alta hospitalària aquest dijous després d'haver estat intervingut dues vegades en patir un infart dilluns, ha informat el seu partit en un comunicat.

"Torno a casa després d'uns dies ingressat amb immensa gratitud per les mostres de suport rebudes", ha afirmat Turull en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual també ha agraït la professionalitat i el tracte rebut per part del personal de l'Hospital Moisès Broggi, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'Hospital de Bellvitge (Barcelona).

El secretari general de Junts es reincorporarà a les seves responsabilitats "progressivament durant els pròxims dies", ha detallat el partit.