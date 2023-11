Turull remarca que el suport en la legislatura dependrà d'avanços i no de "pactes ni reunions"

"Ara ens dedicarem a aconseguir que això surti bé i hi posarem tots els esforços", afirma



El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha remarcat que el suport del seu partit al llarg de la legislatura està condicionat als avanços, "no a pactes ni reunions", i ha afegit que els compromisos amb el PSOE s'assumiran davant la figura del mediador.

"Si acordem, per exemple, que per votar els pressupostos abans s'ha d'haver complert per part del Govern central això, allò i allò altre, si no es compleix, hi ha un mediador que en dona fe i quedem lliures de donar-los suport", ha explicat en una entrevista en el diari 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Per ell, el pacte Junts-PSOE assolit dijous és un acord marc que ens pot fer arribar a un pacte històric perquè "estableix les bases i fixa un diagnòstic profund de per què existeix aquest conflicte polític entre Catalunya i Espanya i el terreny de joc per intentar solucionar-ho".

I si bé ha remarcat que, per part de Junts, la "desconfiança cap al PSOE i cap a l'Estat és molt gran", ha valorat que el pacte inclou el mecanisme de mediació, verificació i acompanyament internacional, que segons ell dona les garanties.

UNILATERALITAT

Preguntat per si renuncien a la via unilateral, ha respost que la unilateralitat "és un dret que té tota nació. Ara bé, si estàs complint un acord i es compleix per part de l'altre no la fas servir".

"No renunciem als nostres posicionaments. El PSOE no renuncia als seus. Però una acord que neix d'una renúncia del que és essencial per a tu, és un fracàs. Per això, deixem constància que no es passa pàgina", ha afegit.

I en ser preguntat per quina és l'alternativa de Junts si no assoleixen la fita del referèndum, ha respost: "Quan una cosa no funciona però mantens l'objectiu, canvies d'estratègia. Ara ens dedicarem a aconseguir que això surti bé i hi posarem tots els esforços".