Turull recorre al Constitucional després del rebuig del Suprem a aplicar-li la llei d'amnistia

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional pel rebuig del Tribunal Suprem a aplicar-li la llei d'amnistia i demana que s'apliquin mesures cautelars per suspendre la seva inhabilitació.

En el recurs, al qual ha tingut accés Europa Press, la defensa de Turull argumenta que el Suprem s'ha basat en una "interpretació imprevisible, extravagant i analògica" per excloure'l de l'aplicació de la llei d'amnistia, en al·legar que el delicte de malversació pel qual va ser condemnat es va cometre amb el propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial.

A més a més, critica que el Suprem, per prendre la decisió, s'hagi apartat dels fets declarats provats en la sentència condemnatòria i que analitzi nous fets que no van ser objecte d'acusació i que no es van debatre en el judici.

La defensa sosté que el delicte de malversació pel qual va ser condemnat Turull encaixa en el supòsit de la llei d'amnistia, ja que s'emmarca dins la consulta celebrada l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya, en la preparació i les conseqüències de la votació i que va tenir com a intenció "reivindicar, promoure o procurar la secessió o independència de Catalunya i dirigida a finançar, sufragar o facilitar aquella consulta".

Sobre el fet que el Suprem al·legui que el propòsit va ser obtenir un benefici personal, el recurs sosté que es tracta d'una interpretació "absolutament extravagant" ja que els fons no es van arribar a ingressar, en cap cas, en el patrimoni de Turull ni ell va obtenir una contrapartida per comprometre's a sufragar el referèndum, i nega que aquests compromisos de despeses --alguns no es van fer efectius-- afectessin els interessos de la UE, el segon supòsit que el Suprem al·lega per negar-li l'amnistia.