Turull recorda Garaikoetxea com un "lluitador i respectuós amb tots els drets nacionals"

VITÒRIA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha recordat l'exlehendakari Carlos Garaikoetxea, que va morir dilluns, com una persona "lluitadora i respectuosa amb tots els drets nacionals, tant del País Basc com de Catalunya".
Turull ha assistit aquest dimecres al Palau d'Ajuria Enea a la capella ardent de Carlos Garaikoetxea, lehendakari entre 1980 i 1985, que va morir a Pamplona als 87 anys.
En unes declaracions als mitjans, ha assegurat que Garaikoetxea era "molt estimat a Catalunya" una persona "amb aquesta manera de fer política que tant es troba a faltar" a l'hora de "defensar amb molta determinació les seves conviccions".
"Volia ser aquí avui per mostrar el nostre respecte, condol i admiració pel lehendakari, i traslladar un sentir molt majoritari a Catalunya", ha conclòs.