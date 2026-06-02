Turull recomana a Feijóo anar a Waterloo si vol proposar una moció de censura

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha recomanat aquest dimarts al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anar a Waterloo (Bèlgica), on resideix el president de Junts, Carles Puigdemont, si vol proposar una moció de censura instrumental al president espanyol, Pedro Sánchez.
"El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta per a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que, si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, i nosaltres l'escoltarem", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Turull ha dit que Junts tan sols obre una porta a "escoltar" i ha reiterat que si els interlocutors d'altres partits que volen negociar amb Junts s'han de traslladar a Waterloo és per culpa d'una "anomalia democràtica greu", per la no aplicació de la llei d'amnistia a Puigdemont.
Ha criticat que Feijóo faci "un canvi de guió cada 15 dies" i, preguntat per si es planteja que un emissari del PP vagi a Waterloo en comptes de Feijóo, ha dit que si la proposta és seriosa l'ha de liderar la persona que ho vol.
ELECCIONS I SITUACIÓ DEL PSOE
Preguntat per la situació política del PSOE, ha assenyalat que el camí "més ràpid i senzill" és la convocatòria electoral a causa del bloqueig parlamentari al Congrés.
"A qualsevol país europeu de raó democràtica, en una situació com la que té el senyor Pedro Sánchez, ja faria dies que hauria dissolt el Congrés i hagués dit, que parlin els ciutadans", ha dit.
Turull creu que el PSOE es manté "en el poder pel poder" i s'ha preguntat quin sentit té continuar si es governa, segons afirma, a cop de decret.
Creu que el PSOE "està més pendent de veure a quin jutjat han d'anar o no han d'anar avui".
Turull ha remarcat que, pels independentistes i "tantísima" gent a Catalunya, tant el PP com el PSOE ja no són el problema, sinó que és l'Estat espanyol, i que Junts no està per falcar ni populars ni socialistes.
COMPAREIXENÇA D'ILLA I ERC
Sobre la petició de Junts, juntament amb el PP i Vox, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui per donar explicacions al voltant del finançament de la campanya del PSC en les eleccions catalanes del 2024 després que l'Audiència Nacional l'investigui pel cas Leire Díez, Turull s'ha reafirmat en les actuacions judicials i les contractacions amb empreses xineses.
"Hi ha moltes contractacions amb empreses xineses de l'època en què el president Illa era ministre. Aquí a Catalunya hi han hagut molts contractes d'aquests que dius, com és aquesta afició per la Xina que ens ve de sobte?", ha dit.
Respecte al nou finançament autonòmic, negociat entre ERC i el PSOE, Turull l'ha tornat a rebutjar per aconseguir un concert econòmic per a Catalunya, atesa la "situació de feblesa absoluta" del PSOE.
"No es pot sortir renunciat de casa", ha dit en referència a ERC, qui ha instat a unir la força dels 14 diputats independentistes catalans al Congrés per aprofitar la feblesa dels socialistes.
ALIANÇA CATALANA
Preguntat per l'augment de diputats d'Aliança Catalana en unes eventuals eleccions autonòmiques que recullen algunes enquestes, Turull ha assegurat que Junts no està pendent d'aquestes enquestes, sinó de donar a la ciutadania una alternativa "des de la proposta i no des de la cridòria o l'insult".
"És un país que ha brillat en moltes coses. Però el país ha crescut, i el vestit és el mateix. I nosaltres estem en un moment de reestructuració i tornar a aixecar el país, i de canvis profunds. Perquè, si no, el país se'ns desfarà a les mans i aquí calen decisions polítiques valentes", ha dit.