Turull rebutja un pacte de Junts amb el PSOE "per apuntalar la governabilitat d'Espanya"

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el seu partit no pacta amb el PSOE "per apuntalar la governabilitat d'Espanya", sinó per defensar els interessos de Catalunya, i ha assegurat que, com a primera força de l'independentisme, en les seves paraules, exerciran aquest lideratge.

"Des de Junts no pactem amb el PSOE per apuntalar la governabilitat d'Espanya, sinó pensant en els interessos de Catalunya i la seva gent", argumenta Turull en un article publicat aquest dijous a 'El Períodico', l'endemà de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Assegura que les últimes eleccions catalanes han atorgat al seu partit "la condició de primera força política de l'independentisme" i aquest lideratge, en les seves paraules, serà exercit amb modèstia, però també amb ambició, amb el president Carles Puigdemont al capdavant.

Després de recordar que "el moment fundacional de Junts per Catalunya va ser un revulsiu per tornar a unir forces", Turull es refereix a la guerra bruta, les intoxicacions mediàtiques, el lawfare i les clavegueres de l'Estat, textualment, que ha patit el partit.

"Des de la seva fundació, Junts ha desmentit els seus il·lusos enterradors i hem anat guanyant força, influència i centralitat política", ha dit.