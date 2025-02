Turull es ratifica i descarta la moció de censura a Ripoll (Girona): "Ens veiem el 2027"

Junts Ripoll nega haver trencat cap pacte i que la decisió s'hagi pres "des de Barcelona"

RIPOLL (GIRONA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, s'ha ratificat aquest dimarts en la decisió de descartar la moció de censura a Ripoll (Girona) contra l'alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols (AC), qui ha avisat: "Ens veiem el 2027".

Ho ha dit en roda de premsa a Ripoll acompanyat pels tres regidors de Junts al consistori, Ferran Raigon, Montsina Llimós i Maria Soldevila, i qui va ser el cap de llista per Girona en les eleccions catalanes, Salvador Vergés.

"Ens veiem a les urnes. No ens espanten ni piulades, ni amenaces ni res del que facin. Són tan fortes les nostres conviccions que no hem d'anar a roda del que ens pugui impressionar segons quines formes de fer política, que no són les nostres", ha subratllat.

Per Turull, el que han de fer és treballar i intentar combatre "discursos d'odi" que no comparteixen articulant una alternativa que pugui guanyar a les urnes, en concret en les pròximes eleccions municipals previstes per al 2027.

"L'alternativa cal guanyar-la a les urnes si la gent de Ripoll creu que hi ha d'haver aquest canvi", ha recalcat Raigon, després de destacar que un canvi de govern conseqüència d'una moció de censura negociada als despatxos es podria entendre com un canvi de cadires.

També ha negat que hagin trencat "cap pacte" amb altres grups de l'oposició, tot i que sí ha dit que hi havia converses obertes però que no hi havia cap moció de censura ratificada sobre la taula.

"De pacte subscrit no n'hi havia cap. No s'ha trencat cap pacte. Hi ha hagut converses. Hem pres una decisió i estem convençuts d'aquest canvi. Un canvi que si ha de ser, serà el 2027 i a les urnes, no als despatxos", ha insistit.

Segons Raigon, en les converses amb els altres grups es van adonar que "és impossible barrejar l'aigua amb l'oli i ajuntar partits que tenen objectius diferents" per a Ripoll.

A més a més, ha assegurat que la decisió de descartar la moció de censura és conjunta entre el grup municipal i la direcció del partit, per negar així que s'hagi pres només "des de Barcelona".