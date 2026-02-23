Turull qüestiona el distanciament ERC-Govern i acusa els de Junqueras d'acceptar "pastanagues"

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qüestionat aquest dilluns el distanciament d'ERC i el Govern pels pressupostos i ha acusat els republicans d'acceptar totes les "pastanagues", en unes declaracions davant l'estació de Sants de Barcelona.
En preguntar-li pel president d'ERC, Oriol Junqueras, que dissabte va assegurar que no es donen les condicions per continuar negociant els comptes amb el govern del PSC, Turull ha apuntat: "Són les coses entre ERC i el PSC. El que sí veiem és que contínuament hi ha un intercanvi de pastanagues i que ERC les va acceptant".
"Ja ha deixat de banda el que era el concert econòmic solidari. Després es va basar en l'IRPF i ara sembla que també ho deixaran de banda", ha augurat.
Sobre els pressupostos, ha insistit que a Junts els preocupa que el Govern estigui comprant "el model Colau" després de ja haver arribat a un acord amb els Comuns, a més de reiterar la seva opinió que la Generalitat està subordinada a Madrid.
'FEM FORA RENFE DE CATALUNYA!'
Junts ha dut a terme aquest dilluns una acció de protesta a més de 70 estacions de Rodalies de Catalunya que, amb el lema 'Fem fora Renfe de Catalunya!', ha consistit a repartir 30.000 fullets on exposen les seves solucions al problema actual.
En concret, exigeixen el traspàs del 100% de la xarxa ferroviària a la Generalitat; rescindir el contracte amb Renfe i assumir la gestió des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); garantir plans alternatius de transport gratuïts; portar Renfe i Adif als tribunals i que assumeixin els costos derivats del col·lapse.
Per Turull, aquestes propostes són factibles sempre que hi hagi "un govern que lideri i pensi més a defensar Catalunya que no en la supervivència de Pedro Sánchez".