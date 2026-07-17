Turull qualifica de "misèria i frivolitat" que Puente insti Puigdemont a tornar tot i que el detinguin

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest divendres que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, hagi instat el líder de Junts, Carles Puigdemont, a tornar a Espanya després de l'aval a la llei d'amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE): "Quanta misèria i frivolitat".
Turull ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press després de les declaracions del ministre en una entrevista a 'Las Mañanas de RNE' en les quals Puente ha assegurat que el retorn de l'expresident català seria "un gest de lideratge polític".
"Si jo no puc circular lliurement per un país que ha decidit que jo sigui lliure doncs avergonyim-nos tots d'una vegada", ha afegit el ministre.