Turull nega a ERC que Puigdemont els responsabilitzi de la seva possible detenció

Junts demanarà suspendre la investidura si el detenen o el grup no anirà al ple



BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat aquest dimarts a ERC que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont els responsabilitzi de la seva possible detenció quan vagi al debat d'investidura del Parlament, com ha anunciat.

En una entrevista del canal 3/24 recollida per Europa Press, ha ironitzat sobre els "problemes de comprensió lectora" d'ERC, que reclama unes disculpes de Puigdemont per dir en una carta oberta que la seva detenció és més possible després que ERC decidís recolzar la investidura de Salvador Illa (PSC) com a president.

"Junts per Catalunya no fa responsable" a ERC d'una detenció, segons Turull: Puigdemont només diu que la decisió d'ERC possibilita un ple d'investidura al que Puigdemont hi anirà, per la qual cosa s'exposa a que el detinguin, així que Turull defensa que no s'ha de rectificar una cosa que no s'ha dit.

"NO VE A DEIXAR-SE DETENIR"

Turull considera que "serà una gran victòria de l'independentisme" que Puigdemont torni per a aquest ple d'investidura.

Sobre si hi ha un pacte perquè se'l detingui d'alguna manera determinada en tornar, ho ha negat i ha assegurat que "no ve a deixar-se detenir", com considera que s'ha dit malintencionadament.

Junts demanarà al president del Parlament, Josep Rull, que suspengui el ple d'investidura si detenen a Puigdemont, perquè "els seus drets polítics es veuran anul·lats" com a diputat; i, si el ple es fa, els diputats de Junts no hi aniran.

Turull creu que Puigdemont hauria d'entrar per la porta central del Parlament com la resta de diputats, però ha dit que Junts no ha de donar detalls del retorn.

"Si comencéssim a dir 'entrarà per aquesta porta, a aquesta hora', etcètera, doncs evidentment sí que aleshores seria 'aquest ve a posar-ho fàcil perquè el puguin detenir", ha raonat.

L'ACORD JUNTS-PSOE, EN RISC

Sobre la relació de Junts amb el PSOE en el Congrés des d'ara, ha dit que l'acord entre tots dos partits es replantejarà si el PSOE liderat pel president Pedro Sánchez "mira cap a un altre costat" davant d'una detenció de Puigdemont.

"Evidentment l'acord s'haurà de replantejar i s'hauran d'estudiar tots els escenaris", perquè, a més, aquesta possible reacció se sumaria al fet que ERC i PSOE estan ara canviant les coses.

Turull ha concretat que hi ha "un canvi de relat" per part d'ERC i socialistes amb el pacte d'investidura d'Illa, i ha avisat al PSOE que això no és el que Junts va acordar amb el PSOE per resoldre el conflicte.

"GREU ERROR HISTÒRIC"

Turull no està sorprès perquè les joventuts d'ERC decidissin dilluns recolzar l'acord ERC-PSC per investir Illa, perquè considera que ja estava decidit.

"Que no sigui una sorpresa no vol dir que no veiem com un greu error històric el que s'està perpetrant", ha afegit.

El dirigent de Junts ha reiterat que se sent força central de l'independentisme i que, per això, vol ara "encara obrir-se més" a tots els independentistes, perquè tots se sentin reflectits pel seu partit.