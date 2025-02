Turull a Mas: els consells són "benvinguts" però la política de pactes de Junts la decideix Junts

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost aquest diumenge a l'opinió de l'expresident de la Generalitat Artur Mas que Junts hauria de poder parlar amb Aliança Catalana, davant de la qual cosa Turull ha contestat que tots els consells són "benvinguts" però ha recordat que la política de pactes de Junts amb altres forces polítiques es decideix des de la mateixa formació.

"Els consells són molt benvinguts, però la política de pactes de Junts i la relació de Junts amb les altres forces polítiques la decideix Junts", ha aclarit en una atenció als mitjans a la Fira de la Candelera a Molins de Rei (Barcelona), després de ser preguntat per les declaracions de Mas en una entrevista publicada aquest dissabte al 'Diari de Barcelona'.

En aquesta entrevista, Mas expressa que Junts hauria de poder parlar amb Aliança Catalana, tot i que matisa que no haurien de "muntar estratègies conjuntes" entre les dues formacions.

Turull ha afegit que Junts de moment no pensa apartar-se de la línia actual, que té per objectiu, textualment, servir més i millor els ciutadans: "El que estem fent és una política des de l'oposició cosa que segurament li correspondria al Govern de Catalunya".

RELACIÓ AMB EL PSOE

En paral·lel, Turull ha remarcat que la relació amb els socialistes no s'ha perdut mai i que espera que en les pròximes setmanes es pugui "encarrilar" amb les eventuals concrecions del PSOE respecte als seus compromisos amb Catalunya.

Per això, ha instat el Govern central a començar a "obrir la cistella amb concrecions" en matèria de l'oficialitat del català a la UE i el traspàs de competències en immigració.

Així mateix, ha recordat que una qüestió de confiança al president del Govern central, Pedro Sánchez, "no ha de ser necessàriament negativa" i ha recordat que el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'hi va sotmetre a una en el seu moment, de la qual va sorgir el referèndum de l'1 d'octubre.

Sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2025, Turull ha demanat no barrejar altres temes amb aquesta negociació i ha reiterat que "fins que no s'acrediti el compliment dels pressupostos del 2024" no discutiran els del 2025.