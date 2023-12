Turull (Junts): "Voler fusionar les taules de negociació és començar la casa per la teulada"

Reafirma la seva voluntat d'"intentar refer" la unitat entre tots els actors independentistes



BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que el seu partit té peticions per part del president del Govern central, Pedro Sánchez, i del de la Generalitat, Pere Aragonès, per reunir-se en una mateixa taula de negociació, davant la qual cosa ha afirmat: "Voler fusionar les taules de negociació és començar la casa per la teulada".

"Una mateixa taula per negociar què? El que no podem fer és estar en una mateixa taula i discutir entre nosaltres", ha explicat Turull en una entrevista en el diari 'El Món', recollida per Europa Press aquest dimecres.

Si bé ha reafirmat la voluntat de Junts d'"intentar refer aquesta unitat independentista" --no només entre ERC i Junts, sinó també amb la CUP, Òmnium i l'ANC, ha dit--, ha insistit en no començar la casa per la teulada.

Per ell, la reunió Junts-PSOE de dissabte a Suïssa "és la prova que mantenir la posició sense renúncies et pot portar més lluny que sortir renunciant de casa", i ho ha atribuït al fet que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha mantingut la seva posició, ha dit.

"Per nosaltres és la prova que tot el que havíem defensat, si ho haguéssim fet amb més gent i de manera conjunta, potser ho podríem haver començat fa quatre o cinc anys", ha afegit.

S'ha referit al verificador, el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez, com una figura molt reconeguda a les Nacions Unides amb experiència en la mediació de conflictes i una carrera diplomàtica que l'acredita, i ha destacat que van comprovar, "en aquesta primera reunió, que sap el que té entre mans i que té un caràcter que ajuda a l'hora de negociar".

UNITAT ESTRATÈGICA I PUIGDEMONT COM A CANDIDAT

Preguntat per la falta d'unitat estratègica de l'independentisme al Parlament i el Congrés, ha respost que en la Cambra catalana han aprovat resolucions d'autodeterminació i que ho podrien tornar a fer "la setmana que ve, si cal".

I sobre si Puigdemont serà el candidat de Junts en les pròximes eleccions, ha respost: "Si es fa una enquesta als afiliats de Junts i fins i tot de fora de Junts sobre qui ha de ser el candidat a les pròximes conteses electorals, jo crec que, de cada 100 que voten, 102 dirien president Puigdemont".