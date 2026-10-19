Turull (Junts) veu una victòria "sense pal·liatius" de l'independentisme en l'amnistia a Puigdemont

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de "victòria rotunda sense pal·liatius" de l'independentisme l'aplicació de l'amnistia i l'aixecament de l'ordre de detenció a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
En una publicació a X recollida per Europa Press aquest dilluns, Turull ha celebrat que es tracta d'una victòria de l'independentisme gràcies a molts, tot i que ha dit que ho és de manera particular per l'"exili i ferm lideratge de Carles Puigdemont i el bon fer jurídic de Gonzalo Boye".
"Que ningú no presenti aquest desenllaç com una concessió generosa de l'Estat. No ho és. És el resultat d'una batalla política, jurídica i democràtica sostinguda durant molts anys", ha conclòs.