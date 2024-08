Turull (Junts) veu una "venjança" en la suspensió de 3 mossos per ajudar a fugir a Puigdemont

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha titllat de "venjança" la suspensió de forma cautelar de tres agents dels Mossos d'Esquadra per ajudar a fugir a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el passat 8 d'agost.

"Cada dia més espantós. Una roda de premsa que va ser una infàmia, un informe enviat al TS ple de valoracions polítiques i errors (no sé si intencionats...) i ara aquest acte de venjança com a resposta a la pròpia insolvència", ha expressat en un missatge en el seu compte en X, recollit per Europa Press.

Turull ha donat el seu suport als agents suspesos i ha opinat que la policia catalana "no es mereix per res passar aquesta vergonya i que es posi en qüestió el prestigi acumulat, per aquesta exhibició d'incompetència i sectarisme de la seva direcció".