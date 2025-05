Turull (Junts) veu en el "tram final" la negociació del català a Europa i n'espera notícies aquest mes

S'obre a parlar amb Sumar sobre la reducció de la jornada laboral però veu complicat que puguin canviar d'opinió

BARCELONA, 8 EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dijous que la negociació sobre el català a Europa està en el "tram final" i espera que hi pugui haver notícies positives en la reunió d'aquest mes de maig de l'organisme que en té la competència.

"S'hi està treballant, és millor que no hi hagi gaire soroll. Estem en un tram final. Sembla que la cosa evoluciona positivament, però també amb aquest escepticisme que hi ha", ha recalcat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha tornat a demanar la màxima implicació de La Moncloa, començant pel president del Govern central, Pedro Sánchez, per assolir aquest objectiu.

Sobre el vot de Junts en el decret d'aranzels que es debat aquest dijous al Congrés, ha assegurat que encara estan parlant amb el respectiu ministeri i confia que no hi hagi un canvi de guió per part del PSOE: "Si ens acrediten tot el que vam quedar, no hi hauria d'haver problemes".

REUNIÓ AMB SUMAR

En relació amb l'esmena a la totalitat que van presentar al projecte de llei del Govern central per a la reducció de la jornada laboral, veu complicat que puguin canviar d'opinió en espera de les reunions previstes amb Sumar.

Malgrat qüestionar la posició adoptada per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha mostrat obert a parlar-ne, i també a fer-ho amb Podem de cara a la tramitació de la llei per a la delegació a Catalunya de les competències en immigració.