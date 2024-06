Turull (Junts) veu en la resolució del TC un intent de "contrarestar el resultat de les urnes"

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat aquest dimecres que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar el vot telemàtic al Parlament del diputat i exconseller resident a l'estranger Lluís Puig és un intent de "contrarestar el resultat de les urnes".

"Els partits espanyols sempre tenen el comodí del TC i el TS per contrarestar el resultat de les urnes. No fallen mai. I no cal fer una carta a la ciutadania...", ha apuntat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Tot això després que el TC ha estimat un recurs d'empara que van presentar els diputats del PSC-Units per Avançar al Parlament en l'anterior legislatura contra els acords de la Mesa de la cambra que van permetre el vot telemàtic del polític independentista.