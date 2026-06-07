Turull (Junts) veu la legislatura de Sánchez sense recorregut: "És un Govern que ens ha enganyat"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Tatxa de "cortina de fum" l'anunci de Sánchez de presesentar els PGE per 2027 i descarta negociar-los
BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que ja s'ha acabat el recorregut de la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez: "És un Govern que ens ha enganyat, sempre que arribes a un acord hi ha excuses per no complir", ha retret.
En una entrevista a La Vanguardia aquest diumenge recollida per Europa Press, ha explicat que "no hi ha hagut cap tipus de contacte" amb el PP, la qual cosa assegura que li sorprèn, i ha afegit que si volguessin plantejar una moció de censura primer haurien de demanar una reunió, no parlar als mitjans.
"Com pretenen que amb totes les burrades que han dit sobre nosaltres, quan fan una oferta com aquesta, els votem perquè sí? Això denota que no s'ho estan prenent de debò", ha sostingut Turull, que ha demanat que Sánchez convoqui eleccions.
Ha afirmat que Sánchez ha de decidir si vol acabar la legislatura com un demòcrata, amb un avançament electoral, "o si vol que sigui la legislatura més zombi de les últimes dècades, que és el que està passant, o si vol acabar amb una moció de censura".
Per a aquesta possible moció de censura serien necessaris els vots de Vox, davant del que Turull ha assegurat: "Si hi ha qualsevol cosa que signa Vox no fa falta ni que parlem".
També ha acusat al PSOE i a Sánchez de "generar combustible per a la ultradreta per governar a cop de decret i d'esquena a un Parlament en el qual no té majoria", i també ha criticat que els socialistes ataquin un tipus de corrupció i defensin una altra per acció o per omissió.
PRESSUPOSTOS
Turull ha qualificat de "puntada cap endavant i cortina de fum" l'anunci de Sánchez de presentar uns Pressupostos Generals de l'Estat per 2027, i ha descartat entrar a negociar els comptes amb l'Executiu espanyol.
Sobre els Pressupostos catalans, el dirigent de Junts ha descartat portar-los al Consell de Garanties Estatutàries (CGE): "No jugarem al filibusterisme parlamentari, som gent seriosa. Oferirem alternatives amb les esmenes", ha apuntat.
Sobre el nou model de finançament, Turull ha explicat que no votaran quan arribi al Congrés: "Val més persistir per a un millor resultat", i ha instat a ERC a millorar la proposta, ja que considera que no s'apropa al concert econòmic que van pactar amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa.