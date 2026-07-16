Turull (Junts) veu l'aval a l'amnistia com una "gran victòria" i exigeix al TC que es posicioni

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat aquest dijous que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia suposa una "gran victòria" de Catalunya i per a l'independentisme en particular, i ha exigit al Tribunal Constitucional (TC) que es posicioni abans de les vacances d'estiu.
Ho ha dit en una roda de premsa al costat de l'advocat Gonzalo Boye i diferents membres de la direcció, en la qual ha explicat que han estat connectats amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que han reaccionat "amb una gran satisfacció perquè el camí no ha estat gens senzill".
"Quan es persisteix, es guanya. Avui Europa ha parlat, a tornat a parlar i de manera molt clara. Ja és la tercera victòria que hi ha a Europa", ha recalcat Turull, malgrat admetre que això no vol dir que Puigdemont pugui tornar demà a Catalunya perquè, a parer seu, ara hauran de lliurar una nova batalla amb la cúpula judicial espanyola.
Malgrat això, defensa que ja no hi ha més excuses per aplicar la llei, començant pel TC: "No se'n poden anar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que estan prevaricant per no aplica una llei que Europa els ha dit que és claríssima i legítima".
Per Turull, l'aval del TJUE a l'amnistia ha estat possible per la posició que va mantenir Junts a principis del 2024 quan van advertir que votarien en contra de la norma perquè creien que s'havia de blindar més, cosa que també ha recalcat Boye.
"Ens van dir de tot però, gràcies a la posició de Junts, avui hi ha molta gent que es podrà beneficiar de l'aplicació de la llei, que el 30 de gener del 2024 no hauria pogut", ha sostingut el secretari general, després d'afegir que el partit volia solucions per a tots els qui van patir les conseqüències de l'1-O i no solucions individuals.
"JA HAURIEN DE SER A CASA"
En la seva opinió, amb aquest aval, Europa ha dit que Puigdemont, Comín i Puig "ja haurien de ser a casa, i també és un gran pas per a milers de famílies".
"La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a la repressió de l'Estat. Una cosa és la justícia de debò i una altra és la cúpula judicial espanyola, que està plena de justiciers que continuen bloquejant l'aplicació de la llei", ha lamentat.
A més a més, ha rebutjat que els socialistes es puguin posar cap medalla pel que ha passat aquest dijous i ha avisat, als qui ho puguin pensar, que la resolució del TJUE implica una empenta i no girar full del procés independentista.
Per Boye, l'aval del TJUE a l'amnistia va molt enllà de les conclusions que va expressar l'advocat general i creu permet resoldre el debat sobre la responsabilitat comptable de Puigdemont i altres persones en l'ús de fons públics per finançar el procés.
"Des d'un punt de vista jurídic ja no hi ha debat. Qui ho vulgui plantejar estarà traient el debat dels tribunals per fer un debat polític als tribunals", ha advertit l'advocat de Puigdemont.
"SOBREN ELS RECURSOS"
Després d'argumentar que ja han exhaurit totes les vies jurídiques per a l'aplicació, ha apuntat que "amb una sentència així de clara sobren els recursos" i que ara el que han de fer el TC i el Tribunal Suprem és aplicar la llei en el sentit que ha dit el TJUE.
"La pilota ja no està a la nostra teulada", ha subratllat Boye que, després d'acabar la roda de premsa amb Turull, ha rebut l'aplaudiment dels membres del partit presents, entre els quals la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras.