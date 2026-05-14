Turull (Junts) veu insuficients les disculpes de Parlon i demana cessaments: "Primer ho van justificar"

Diu que si el Gobierno accepta les seves mesures en habitatge, aprovaran el decret amb la pròrroga de lloguers
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat insuficient la petició de disculpes de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generaltat, Núria Parlon, per les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en una reunió de sindicats docents, i ha insistit a reclamar cessaments a Interior.
"Primer ho van justificar. Llavors quan veien venir que hi havia unanimitat al Parlament, excepte el grup del Govern, i que tothom deia que s'havien traspassat totes les línies vermelles, després han començat a demanar disculpes", ha dit aquest dijous en una entrevista a Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha afegit que "la millor garantia per no tenir infiltrats enlloc és que qui l'hagi fet ha pagat les conseqüències", i sobre les negociacions amb els sindicats, ha dit que s'ha de negociar i prendre decisions de la mà dels docents i no combatent-los.
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT
Sobre les negociacions entre ERC i el Govern per als Pressupostos de la Generalitat, ha afirmat que "el calendari certifica" que poden haver aconseguit l'acord, i que s'anunciarà després de les eleccions a Andalusia d'aquest diumenge, la qual cosa ha considerat molt lamentable i un signe de submissió.
"En la trucada amb el senyor Pedro Sánchez ha dit: 'Escolta, ara has de defensar això perquè hem arribat a un acord'. Hem passat del no molestem a Pedro Sánchez a no molestem a la senyora Montero", ha ironitzat.
DECRET D'HABITATGE
Respecte a la possibilitat d'aprovar un nou decret d'habitatge que inclogui la pròrroga dels lloguers, ha dit que Junts va donar per trencades les negociacions amb el Gobierno, i que el que han fet és presentar una proposta al Congrés, que si s'accepta, hi votaran a favor.
Ha lamentat, no obstant això, que a partits com Sumar "els caigui més simpàtic un okupa que un propietari" i ha reclamat que les mesures que es prenguin en habitatge donin seguretat jurídica als propietaris i que l'administració assumeixi els impagaments de llogaters vulnerables.