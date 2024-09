Turull (Junts) veu "humiliació" en ERC després de suggerir-se que altres CCAA recaptin més imposats

Crida la ciutadania a mobilitzar-se en la Diada



BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat que hi ha "una certa humiliació" en ERC després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, obrís aquest dissabte la porta a permetre que totes les comunitats que ho desitgin recaptin i gestionin més impostos, després de la quota catalana pactada amb els republicans.

"És una certa humiliació per a alguns dels que van arribar al pacte", ha declarat en una atenció als mitjans des de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), abans de clausurar l'escola d'estiu de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC).

"Ja passem a això de consolidar el 'cafè per a tots', això de dir que 'singular per a tothom", ha criticat, alhora que ha reiterat que no anticiparan el seu posicionament d'un text que desconeixen.

Sánchez va destacar aquest dissabte que el debat sobre finançament autonòmic pot suposar una oportunitat per dissenyar una "nova etapa autonòmica" que ajudi a crear un "sistema més just".

CRIDADA A MOBILITZAR-SE EN LA DIADA

Així mateix, Turull ha cridat la ciutadania a mobilitzar-se aquest 11 de setembre a la Diada davant una "deriva de dèficit democràtic increïble" i ha assegurat que qualsevol independentista s'ha de sentir interpel·lats a participar en ella.

"Això no va de partits", ha expressat, alhora que ha reivindicat que la convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), textualment, interpel·la absolutament a tots.

"Si algú vol optar a governar en minoria ha de saber que ha de fer esforços per consensuar, per pactar, perquè l'altra cosa és d'una baixa qualitat democràtica increïble. Aquesta és alguna cosa que nosaltres denunciarem", ha retret.